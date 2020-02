Cand Apple a anuntat la inceputul saptamanii ca veniturile din primul trimestru vor avea de suferit de pe urma coronavirusului, din cauza caruia magazinele si stocurile companiei au fost afectate, intrebarea fireasca a fost ce se intampla cu produsele pe care Apple voia sa le lanseze in primele luni ale acestui an.Conform unor surse interne, citate de Bloomberg, lansarea noului iPhone de buget, adica un model mai ieftin, care era programata pentru luna martie, ramane neafectata si va decurge conform planului.iPhone SE 2 va fi urmasul smartphone-ului cu ecran de 4,7 inchi lansat de Apple in 2016, iPhone SE, in sensul ca va constitui o optiune mai ieftina decat orice alt model de iPhone, dar si cu un ecran mai mic decat celelalte versiuni.Acesta va avea la baza acelasi chipset ca iPhone 11, A13, 3GB memorie RAM si 64/128GB spatiu de stocare. Din punctul de vedere al constructiei, acest model va prelua designul lui iPhone 8.Analistii estimeaza ca pretul acestui model va incepe de la 400 de dolari.Undeva in prima parte a acestui an, Apple va lansa si o noua versiune de iPad, insa aici nu este inca foarte clar cum va fi influentata lansarea de coronavirus, iar planurile Apple oricum nu au inca o data fixata.Citeste si:Apple inchide temporar toate magazinele si birourile din China continentalaCum ar putea afecta epidemia de coronavirus productia de iPhone-uri ...citeste mai departe despre " Lansarea noului iPhone din martie nu va fi afectata de coronavirus " pe Ziare.com