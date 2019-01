Legea care schimba Internetul asa cum il stim e blocata in hatisul birocratic. Google a trecut la amenintari

Pe 18 ianuarie, din senin, sase tari s-au razgandit si au hotarat ca nu mai sustin propunerea legislativa.Prin urmare, ne-am intors de unde am plecat.The Verge transmite ca decizia celor sase state membre de a se razgandi este putin ciudata, cel putin la prima vedere, caci principalele subiecte de negociere nu s-au schimbat de anul trecut si pana acum.Cartoful fierbinteDirectiva Copyright propune, in principal, actualizari de bun simt la legislatia drepturilor de autor adoptata in 2011, astfel incat sa fie in concordanta cu lumea in care traim si cu avantul noilor tehnologii.In particular, insa, doua prevederi dau mari batai de cap: e vorba de Articolul 11 si Articolul 13, cunoscute sub numele de "taxa pe link", respectiv "filtrarea continutului".Primul da dreptul publisher-ilor sa fie platiti de fiecare data cand platforme ca Google sau Facebook afiseaza franturi din articolele lor.Celalalt prevede ca aceste platforme sunt direct responsabile de continutul distribuit de utilizatorii lor. Prin urmare, sunt nevoite sa foloseasca un instrument de filtrare, astfel incat sa poata verifica continutul inainte de a fi publicat, pentru a vedea daca incalca drepturile de autor sau nu.De ce au esuat negocierile?Ce trebuie sa tinem minte este ca aceste doua articole nu au cum sa fie scoase de tot din legislatie. Astfel, se pot face schimbari doar la detaliile legate de implementare.De ce? Pentru ca asa functioneaza legislatia europeana. Adica, mai intai se duc negocieri intre cei care au facut propunerea legislativa si statele membre, astfel incat sa se ajunga la un compromis. Pe urma, textul e votat de Parlamentul si Consiliul European. Aesti pasi au fost deja parcursi in cazul Directivei Copyright, ceea ce inseamna ca niciun articol inclus in propunere nu va disparea. In schimb, pot fi adaptate.Iar saptamana trecuta era stabilit ca PE, CE si guvernele statelor membre sa discute despre detaliile implementarii legislatiei. Insa nu a existat un consens in ceea ce priveste articolele 11 si 13.De exemplu, partile implicate in negocieri s-au blocat pana si la definitii. In cazul Articolului 11, ce inseamna mai exact acea frantura de articol? Este vorba doar de prima fraza? Sau de primul paragraf? Ori de orice parte a ...citeste mai departe despre " Legea care schimba Internetul asa cum il stim e blocata in hatisul birocratic. Google a trecut la amenintari " pe Ziare.com