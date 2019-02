Un top al telefoanelor care emit cea mai mare doza de radiatii radio ne arata ca Xiaomi se apropie cel mai mult de limita admisa (sub 2 w/kg, adica 2 wati per kilogram) . Xiaomi Mi A1 ajunge la 1,75 w/kg.SAR e un acronim de la specific absorption rate (rata specifica de absorbtie energie) si reprezinta cantitatea de energie corespunzatoare undelor de radiofrecventa absorbita de corp.SAR e masurata atat pentru cap, cat si pentru corp. In cazul topului de acum, a fost inregistrata doar pentru cap, in timpul unui apel. Problemele care pot aparea din cauza unei valori SAR prea mari sunt dureri de cap, oboseala, senzatia de caldura in zona urechii (sau unde e tinut telefonul) si chiar senzatii de iritare a pielii.Vezi AICI lista telefoanelor care emit radiatii! ...citeste mai departe despre " Lista telefoanelor care emit cele mai multe radiatii. Modelele de care sa te feresti " pe Ziare.com