Americanii profita de zvonurile astea pentru a interzice intai tehnologiile, apoi telefoanele Huawei si ZTE. Pasul urmator este ca ar putea parasi SUA si ar putea ramane fara licenta de Android.Lucrurile s-au miscat extrem de rapid anul acesta, mult mai rapid decat de obicei. Daca ne uitam la stiri, abia recent s-a anuntat ca Huawei a depasit la vanzari Apple si a devenit locul doi mondial pe smartphone, dupa sud-coreeni (asta in septembrie 2017) . Imediat dupa, devin aproape indezirabili in SUA.Pe scurt, nu este nicio saptamana de la un anunt al Pentagonului care venea sa interzica vanzarea de echipamente Huawei si ZTE langa bazele militare.Acest lucru vine dupa ce au mai fost interzise furnizarea de echipamente telecom si vanzarea telefoanelor prin operatori.Huawei era aproape de un acord cu AT&T si Best Buy sa inceapa sa vanda telefoane, dar operatorul si retailerul american s-au retras brusc, abandonand planurile anul acesta.Comisia Federala pentru Comunicatii din SUA (FCC) a anuntat ca va lua masuri speciale pentru ca Huawei si ZTE sa nu poata deveni jucatori majori pe piata americana. Seful institutiei, Ajit Pai, a acuzat companiile ca ascund virusi si backdoors in routere, switch-uri si telefoane pentru a spiona cetatenii americani si afacerile americane. Si ca acestea confera acces serviciilor secrete la informatii.Afla toate detaliile despre scandalul care ar putea bloca Huawei ...citeste mai departe despre " Lovitura care ar putea scoate Huawei de pe piata. Cum au ajuns chinezii la mana Americii " pe Ziare.com