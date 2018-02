Reteaua 4G va fi creata cu ajutorul unei tehnologii cunoscute drept Ultra Compact Network/ Retea Ultra Compacta."Este un prim pas crucial pentru explorarea sustenabila a sistemului solar. Pentru ca oamenii sa paraseasca Pamantul, trebuie sa dezvoltam infrastructuri dincolo de planeta noastra", a spus presedintele PTScientists, Robert Bohme.Misiunea organizatiei a fost denumita "Mission to the Moon/ Misiune spre Luna"."Prin aceasta misiune vom stabili si testa primele elemente dedicate unei retele de comunicare pe Luna", a mai spus Bohme.Astfel, vor fi lansate pe Luna doua rovere Audi lunar Quattro, care vor contine reteaua 4G, fapt ce le va permite sa comunice intre ele.Daca Reteaua Ultra Compacta va esua si nu va ajunge pe Luna, experienta tot ar putea fi folosita in beneficiul Pamantului, pentru ca o astfel de misiune ar putea facilita viitoarele descoperiri in domeniu, ceea ce poate duce, intr-un final, la crearea unei retele 4G eficiente pentru Luna, potrivit Mashable."Suntem incantati ca am fost alesi de Vodafone sa le fim parteneri. Aceasta misiune importanta sprijina, printre altele, dezvoltarea unor tehnologii noi adecvate pentru spatiu, care ar putea reprezenta suportul pentru viitoarele retele de date, procesare si stocare.De asemenea, va contribui la avansarea infrastructurii de comunicatii necesare pentru cadre universitare si institutii de invatamant care realizeaza cercetari in domeniu", a spus presedintele Bell Labs din cadrul Nokia, Marcus Weldon."Aceste obiective au implicatii majore pentru partile interesate, dar si pentru omenire ca intreg. Asteptam cu nerabdare sa colaboram indeaproape cu Vodafone si ceilalti parteneri in lunile urmatoare, inainte de lansarea care va avea loc in 2019", a mai precizat Weldon. ...citeste mai departe despre " Luna ar putea avea propriul Internet 4G in 2019. Cine s-a gandit la asa ceva (Video) " pe Ziare.com