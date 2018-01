La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown si Spectre, considerate drept catastrofale de expertii in securitate cibernetica, au fost facute publice, Apple a emis un comunicat de presa in care recunoaste ca iPhone-urile, iPad-urile, laptopurile si desktop-urile sale sunt afectate.Compania americana incearca sa-si linisteasca utilizatorii, spunand ca, deocamdata, nu sunt cunoscute atacuri care sa fi speculat cele doua brese de securitate care afecteaza toate dispozitivele care folosesc procesoare Intel , AMD si ARM.Pentru a se proteja, Apple recomanda utilizatorilor sa nu instaleze aplicatii decat din sursele sigure, adica din App Store. Recomandarea are logica, deoarece atacatorii au nevoie ca o aplicatie compromisa sa fie instalata pe dispozitivul vizat pentru a putea dobandi accesul.Apple a lansat deja update-uri pentru iOS, macOS si tvOS care incearca sa reduca impactul negativ al Meltdown, gaura de securitate care compromite miezul memoriei interne a procesoarelor Intel.Urmeaza sa fie lansate patch-uri de securitate si pentru Spectre, care reprezinta o problema mult mai ampla.Aceasta afecteaza procesoarele Intel, AMD si ARM si permite atacatorilor sa dobandeasca acces la memoria procesoarelor prin intermediul aplicatiilor terte.Prin accesarea memoriei interne, atacatorii pot intra in posesia celor mai sensibile informatii stocate de dispozitivele vizate, precum parole si chei de criptare.Citeste si:Apple si-a propus sa-ti vanda cate un iPhone nou o data la 3 aniApple lucreaza la un produs pe care Steve Jobs il ura: "Daca ai asa ceva, esti mort" ...citeste mai departe despre " Mai multe produse Apple, inclusiv iPhone-urile, afectate de probleme de securitate " pe Ziare.com