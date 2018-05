Mark Zuckerberg a fost audiat in Parlamentul European. Ce a promis si cat a convins? (Video)

El a mai spus, intre altele, ca reglementarea Internetului este inevitabila, dar este important ca aceasta sa fie stabilita corect, pentru a nu impiedica dezvoltarea, si a mentionat ca poate fi asteptat ca incepand din 25 mai Facebook sa respecte in totalitate noul Regulament General privind Protectia Datelor (GDPR), act care fixeaza un nou standard general pentru protectia datelor consumatorilor.In deschiderea audierii sale, Zuckerberg a facut o declaratie in care s-a referit la partile pozitive ale platformei de socializare Facebook. El a facut referire la faptul ca platforma a fost un instrument util in urma atacurilor teroriste, cand utilizatorii acesteia au folosit instrumentul "safety check" pentru a-si asigura persoanele dragi ca sunt in siguranta. El a mai spus ca refugiatii care ajung in Europa folosesc Facebook pentru a pastra legatura cu familiile lor si pentru a gasi noi comunitati aici, dar si ca 18 milioane de afaceri mici din Europa folosesc Facebook in prezent, in mare parte gratuit."Insa a devenit evident in ultimii doi ani ca nu am facut suficient pentru a impiedica ca aceste instrumente sa fie folosite in mod gresit sau abuziv. Aici ne referim la stirile false, la interventii din afara granitelor in alegeri si la dezvoltatori care au folosit abuziv date ale utilizatorilor. Aceasta a fost o greseala si imi pare rau", a spus Zuckerberg, adaugand ca este hotarat sa "indrepte lucrurile".El a mai spus ca va dubla numarul persoanelor care lucreaza la securitate in cadrul companiei, pana la peste 20.000 pana la sfarsitul acestui an."Acest lucru ne va afecta in mod considerabil profitabilitatea, dar siguranta oamenilor va fi intotdeauna mai importanta pentru noi decat profitul", a spus Mark Zuckerberg.Masurile luate dupa scandalul Cambridge AnalyticaDespre scandalul Cambridge Analytica, Zuckerberg a spus, in discursul sau de inceput, ca au existat mai multe schimbari pe care compania le-a facut sau le-a promis in urma izbucnirii acestuia. Intre aceste schimbari, el a mentionat: limitarea volumului de date pe care le pot colecta aplicatiile, sfatuirea utilizatorilor sa verifice setarile privitoare la siguranta aplicat ...citeste mai departe despre " Mark Zuckerberg a fost audiat in Parlamentul European. Ce a promis si cat a convins? (Video) " pe Ziare.com