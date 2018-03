Mark Zuckerberg a fost convocat in Parlamentul britanic, dupa scandalul furtului de date Facebook

Damian Collins, un membru al Camerei Comunelor, i-a trimis marti o scrisoare oficiala lui Mark Zuckerberg prin care il invita sa fie audiat de Comisia pentru Activitati Digitale, Cultura, Media si Sport."Comisia parlamentara a formulat in mod repetat solicitari adresate Facebook privind modul in care diverse companii obtin si utilizeaza datele din conturile retelei de socializare online; principala intrebare este daca au fost folosite date fara acceptul utilizatorilor. Raspunsurile oficiale au subestimat in mod consistent acest risc, iar comisia parlamentara a fost indusa in eroare", se arata in scrisoarea adresata directorului general al Facebook.I have today written to @facebook CEO Mark Zuckerberg calling on him to give oral evidence to @CommonsCMS following recent reports in @guardian and @nytimes pic.twitter.com/y5xnGHzaNI- Damian Collins (@DamianCollins) March 20, 2018Dupa aparitia informatiilor privind activitatile companiei de analize politice Cambridge Analytica, Guvernul britanic, institutii ale Uniunii Europene si membri ai Congresului SUA si-au anuntat intentia de a lansa investigatii.Pe fondul disputelor generate de criticile privind presupusa implicare a retelei de socializare online Facebook in campanii pentru dezinformare, directorul responsabil de securitate al companiei, Alex Stamos, a decis retragerea din functie, informeaza New York Times.Alex Stamos pledase pentru transparenta in legatura cu interferentele Rusiei si pentru masuri de securitate, dar intampinase opozitie din partea colegilor. In contextul disputelor, atributiile lui Alex Stamos au fost incredintate altor persoane in decembrie 2017, dar el urma sa ramana oficial in functie pana in august 2018.O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani, in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul speciali ...citeste mai departe despre " Mark Zuckerberg a fost convocat in Parlamentul britanic, dupa scandalul furtului de date Facebook " pe Ziare.com