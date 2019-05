Mark Zuckerberg anunta ca Facebook, Instagram si Whatsapp vor avea o noua fata. Iata ce va schimba

Platformele Facebook au fost vizate, in ultima perioada, de mai multe atacuri cibernetice. Mai mult chiar, acestea au ajuns in centrul unor scandaluri internationale - cum ar fi Cambridge Analytica - in urma carora si-au pierdut din popularitate.In aprilie 2018, Mark Zuckerberg a recunoscut ca platfomele sociale au vulnerabilitati si a spus ca va avea nevoie de cativa ani pentru a le remedia. La mai bine de un an de la acel moment, fondatorul Facebook - afacere care a preluat Instagram si Whatsapp - anunta ca a luat o serie de masuri radicale de imbunatatire a securitatii online."Stiu ca nu avem neaparat cea mai buna reputatie in ceea ce priveste apararea intimitatii utilizatorilor nostri. Dar facem schimbari. Nu vom rezolva problemele peste noapte si nici nu avem, inca, solutii pentru toate problemele. Dar un lucru e cert: in viitor, intimitatea trebuie garantata", a declarat Mark Zuckerberg, citat de BBC.Iata cateva dintre modificarile pe care le-a anuntat fondatorul Facebook:- Mesajele trimise prin Facebook Messenger vor fi integral criptate, astfel incat nici compania nu le va mai putea accesa continutul;- Facebook se pregateste sa renunte la culoarea albastra pe care o mentine inca de la infiintare. In plus, in newsfeed ar putea aparea mai des grupurile si mai rar persoanele si paginile private. Motivul: Mark Zuckerberg sustine ca oamenii vor vrea sa discute in privat, in grupuri mici, pe reteaua sociala;- Continutul media distribuit prin mesaje nu va mai ramane pe termen nelimitat in memoria platformei;- Instagram testeaza un sistem prin intermediul caruia doar utilizatorul care primeste like-uri la o postare le va putea vedea;- Utilizatorii de Instagram nu vor mai fi obligati sa isi inceapa postarile cu o poza sau un material video, ci si cu text sau cu emoticoane;- Whatsapp testeaza in India un sistem de plati online care va fi, in curand, lansat si in restul lumii.Totodata, Zuckerberg a anuntat ca Facebook testeaza un sistem de dating numit Secret Crush si un alt sistem care va functiona cu echipamente de realitate virtuala, fara telefon si calculator.G.K. ...citeste mai departe despre " Mark Zuckerberg anunta ca Facebook, Instagram si Whatsapp vor avea o noua fata. Iata ce va schimba " pe Ziare.com