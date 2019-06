Mark Zuckerberg anunta oficial ca lanseaza criptomoneda Libra

Misiunea Libra este de a crea o infrastructura financiara globala simpla pentru miliarde de oameni din intreaga lume. Aceasta moneda are la baza tehnologia blockchain, iar planul este de a fi lansata in 2020."Capacitatea de a folosi bani mobili poate avea un impact pozitiv important asupra vietii oamenilor, pentru ca nu ai intotdeauna bani lichizi, care pot fi nesiguri, si nu necesita plata unor comisioane suplimentare pentru transferuri.Acest lucru este important, mai ales pentru oamenii care nu au acces la o banca traditionala sau la servicii financiare. In prezent, exista aproximativ 1 miliard de oameni care nu au un cont bancar, dar au telefon mobil", a scris Zuckerberg."Aspiram sa facilitam tuturor sa trimita si sa primeasca bani la fel cum poti utiliza aplicatii pentru a trimite mesaje si fotografii in timp real. Pentru a facilita acest lucru, Facebook infiinteaza o filiala independenta numita Calibra, care va crea servicii ce vor permite trimiterea, cheltuirea si economisirea in moneda Libra, incepand cu un portofel digital care va fi disponibil in WhatsApp si Messenger, precum si ca aplicatie individuala, incepand de anul viitor", a explicat fondatorul Facebook.Calibra va fi reglementata la fel ca ceilalti furnizori de servicii de plati. Orice informatie furnizata Calibra va fi pastrata separat de informatiile furnizate Facebook. De la inceput, Calibra va permite transferul de Libra aproape oricui detine un smartphone, gratuit sau la un cost foarte mic."In timp, speram sa oferim mai multe servicii oamenilor si companiilor, cum ar fi plata facturilor prin apasarea unui buton, cumpararea unei cafele prin scanarea unui cod sau calatoriile cu transporturile publice fara a avea nevoie de cash sau de o cartela de metrou", a scris Zuckerberg.Pe langa eforturile Facebook, multe alte companii vor construi propriile servicii utilizand Libra, de la companii de plati precum Mastercard, PayPal, PayU, Stripe si Visa si servicii populare cum sunt Booking, eBay, Farfetch, Lyft, Spotify si Uber la organizatii non-profit care au o activitatea importanta pentru incluziunea financiara, ca Kiva, Mercy Corps si Women's World Banking, si companii din spatiul criptomonedelor, ca Anchorage, Coinbase, Xa ...citeste mai departe despre " Mark Zuckerberg anunta oficial ca lanseaza criptomoneda Libra " pe Ziare.com