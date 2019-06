Reuters: Zuckerberg stia ca Facebook nu respecta confidentialitatea datelor

Reporterii nu au vazut emailurile, ci s-au bazat numai pe informatiile furnizate de surse.Potrivit informatiilor obtinute de Reuters, comunicatiile din companie "par sa arate legatura directorului general Mark Zuckerberg cu posibile practici problematice legate de respectarea datelor private in cadrul companiei".Actiunile Facebook au scazut cu 1,8% in urma informatiei.Emailurile au provocat ingrijorare in cadrul companiei ca ar putea fi cel putin o problema de imagine publica pentru Facebook, a relatat WSJ, citand una dintre persoanele apropiate situatiei.Comisia Federala pentru Comert a investigat acuzatiile ca Facebook a transferat in mod ilegal informatii apartinand unor 87 de milioane de utilizatori firmei britanice de consultanta politica Cambridge Analytica, care n urma scandalului a fost desfiintata.Comisia si Departamentul de Justitie, care pun in aplicare legile antitrust din Statele Unite, se indreapta spre a investiga marile companii de tehnologie Amazon .com, Apple , Facebook si Google , divizie a Alphabet, pentru ca se folosesc in mod anticoncurential de puterea uriasa pe care o detin pe piata.Eforturile companiei de a incheia un acord rapid in cadrul investigatiei Comisiei Federale pentru Comert se datoreaza partial emailurilor respective, potrivit articolului WSJ. Publicatia nu a reusit sa afle ce emailuri a solicitat comisia si cate dintre ele au legatura cu Zuckerberg.Facebook a anuntat ca pana acum a colaborat in totalitate in cadrul investigatiei si a pus la dispozitie mii de documente, emailuri si fisiere."Facebook si directorii sai, inclusiv Mark, au incercat sa respecte toate legile existente si in niciun moment nici Mark nici un alt angajat al Facebook nu au incalcat cu buna stiinta obligatiile asumate de companie in cadrul ordinului dat de Comisia Federala pentru Comert", a afirmat un purtator de cuvant al companiei intr-un email.Facebook a anuntat anterior ca se pregateste sa plateasca pana la 5 miliarde de dolari intr-un acord cu autoritatile de reglementare.WSJ nu a putut sa stabileasca daca unul din emailurile respective a dezvaluit practici care ar fi incalcat un acord din 2012 convenit de Facebook cu Comisia Federala pentru Comert, in vederea protejari ...citeste mai departe despre " Reuters: Zuckerberg stia ca Facebook nu respecta confidentialitatea datelor " pe Ziare.com