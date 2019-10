"Nu stiu daca am un prag exact in ceea ce priveste cantitatea de bani pe care cineva ar trebui sa o aiba, dar, la un anumit nivel, nimeni nu merita sa aiba atat de multi bani", a spus fondatorul si CEO-ul Facebook in timpul unei eveniment organizat la sediul companiei sale, dupa ce un angajat l-a intrebat ce parere are despre comentariile lui Sanders, relateaza CNN.Mark Zuckerberg are in prezent o avere de aproape 70 de miliarde de dolari, conform indicelui Bloomberg al miliardarilor, si a declarat anterior ca intentioneaza sa doneze 99% din actiunile Facebook."Cred ca daca faci ceva bun, vei fi rasplatit, dar cred si ca o parte din averea care poate fi acumulata este nerezonabila", a mai spus Zuckerberg la eveniment.Seful Facebook a decis sa transmita live acest eveniment intern al companiei dupa ce saptamana aceasta au aparut in presa inregistrari audio de la sedinte interne care au avut loc in luna iulie. In aceste inregistrari, obtinute de site-ul The Verge, Zuckerberg face comentarii in legatura cu un alt candidat prezidential din SUA, Elizabeth Warren, admitand fata de angajatii sai ca o eventuala victorie a senatoarei americane, care a promis sa ia masuri drastice in legatura cu companiile din domeniul tehnologiei, nu va fi un lucru bun pentru Facebook."Sesiunile noastre interne de intrebari si raspunsuri de la Facebook reprezinta una dintre traditiile mele preferate si, dupa ce una dintre ele a fost publicata la inceputul acestei saptamani, m-am gandit ca ar fi bine sa le aratam tuturor cum sunt aceste sesiuni", a scris Zuckerberg pe Facebook.C.S. ...citeste mai departe despre " Mark Zuckerberg despre miliardari: Nimeni nu merita sa aiba atat de multi bani " pe Ziare.com