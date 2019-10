De ce nu vrea Mark Zuckerberg sa interzica reclamele politice pe Facebook, chiar daca sunt false

Zuckerberg a tinut un discurs la Washington DC, dupa saptamani de critici legate de decizia Facebook de a nu interzice publicitatea politica ce contine afirmatii false.El a adaugat ca a luat in considerare interzicerea tuturor reclamelor politice pe platformele sale, transmite BBC.Chiar daca ar fi sustinut aceasta idee, nu era clar unde ar fi trebuit sa fie trasa o linie, a spus Zuckerberg. In schimb, a decis ca Facebook ar trebui sa fie "de partea unei exprimari mai mari"."Ne aflam la o alta rascruce. Putem fie sa continuam, sa sustinem libertatea de expresie, sa ii intelegem defectele, dar sa credem ca lungul drum catre un progres mai mare necesita idei care ne provoaca. Sau putem decide ca acest cost este numai temporar. Viitorul depinde de noi toti", a explicat Zuckerberg."In acest moment critic trebuie sa fim uniti pentru libertatea de expresie", a adaugat el.Discursul a fost sustinut la Georgetown University din Washington DC, dupa care audienta a fost invitata sa puna intrebari. Cu toate acestea, sectiunea de intrebari si raspunsuri nu a fost transmisa public.Evenimentul a avut loc la trei zile dupa ce s-a aflat ca incepand din luna iulie seful Facebook a gazduit cine private la mai multe dintre locuintele sale, la care a invitat jurnalisti conservatori, comentatori si cel putin un politician republican. Aceste evenimente sociale au urmat afirmatiilor potrivit carora Facebook a fost partinitoare impotriva dreptei.Facebook a fost atacata recent de stanga, de doi candidati importanti in campania de nominalizare pentru candidatura in alegerile prezidentiale din 2020.Saptamana trecuta, Elizabeth Warren a platit o reclama inselatoare intentionat, pe platforma Facebook, care afirma ca Mark Zuckerberg l-a sustinut personal pe Donald Trump pentru realegere.Warren a declarat ca a facut acest lucru intentionat, pentru a protesta fata de decizia companiei de a permite politicienilor sa publice reclame care contin "minciuni cunoscute"."Cand profitul este pus inaintea protejarii democratiei, Facebook alege profitul", a afirmat Warren.Un purtator de cuvant al lui Joe Biden a criticat anterior compania pentru ca a refuzat sa elimine un video publicat de campania pentru realegerea lui Donald Trump ca presedinte, care a promovat o teorie a conspiratiei referitoare la fostul videpresedint ...citeste mai departe despre " De ce nu vrea Mark Zuckerberg sa interzica reclamele politice pe Facebook, chiar daca sunt false " pe Ziare.com