"As vrea sa rezolv toate aceste probleme in trei sau sase luni, dar cred ca realitatea este ca rezolvarea unora dintre acestea va dura o perioada mai lunga de timp", a declarat Mark Zuckerberg, conform Bloomberg.El a precizat ca un astfel de proces ar dura cam trei ani si ca Facebook a inceput deja de un an de zile sa investeasca in securitate, asa ca ar mai ramane in jur de doi ani pana la rezolvarea problemelor.In ultimele luni, Facebook s-a confruntat cu diverse plangeri care variaza de la raspandirea stirilor false, la folosirea retelei pentru manipularea alegerilor si pentru colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane. In ultimele zile, actiunile Facebook au scazut foarte mult in contextul scandalulului Cambridge Analytica.Mai mult, saptamana trecuta Facebook a inceput sa verifice fotografiile si clipurile postate in incercarea de a reduce stirile false si furtul de date care au afectat reteaua in ultima perioada.Citeste si:Scandalul Cambridge Analytica: Playboy si-a sters mai multe pagini oficiale de FacebookMozilla isi ajuta utilizatorii sa nu mai fie urmariti de FacebookAncheta federala din SUA impotriva Facebook a provocat o scadere abrupta pe bursa a actiunilorUE pune presiune pe Facebook sa ofere explicatii in scandalul Cambridge AnalyticaCel mai simplu ghid prin care afli tot ce stie Facebook despre tineA.G. ...citeste mai departe despre " Mark Zuckerberg spune ca va dura ani de zile pana cand va rezolva toate problemele pe care le are Facebook " pe Ziare.com