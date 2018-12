Marriott a fost vizat de un atac cibernetic: Pana la 500 de milioane de persoane ar putea fi afectate

Informatiile personale accesate de hackeri le apartineau, de fapt, celor care si-au rezervat camere la proprietatile Starwood ale lantului hotelier Marriott. Hackerii au cautat sa obtina informatii referitoare la cardurile de credit ale oamenilor. Aceste informatii ar putea fi folosite pentru a le fura banii clientilor lantului hotelier.In teorie, simpla accesare a bazelor de date n-ar trebui sa fie o porblema, din cauza ca informatiile erau codate. Problema este ca atacatorii ar fi putut fura si codurile necesare pentru a decripta datele si a le citi, a informat Marriott."Regretam ca acest incident a avut loc. Nu le-am oferit oaspetilor ce meritau si ne-am dezamagit pe noi insine. Facem tot ce putem pentru a ne sustine oaspetii si folosim aceasta lectie pentru a face lucrurile mai bine in viitor.Astazi, Marriott isi reafirma angajamentul fata de oaspetii nostri din intreaga lume. Lucram din greu pentru a ne asigura ca oaspetii nostri au raspunsuri la intrebarile privind informatiile lor personale, avand un website dedicat si o linie unde pot suna. Vom continua sa sustinem eforturile autoritatilor si sa lucram cu expertii in securitate pentru a ne imbunatati. In final, alocam resursele necesare pentru a accelera imbunatatirile privind securitatea in reteaua noastra", a declarat Arne Sorenson, presedintele Marriott.Lantul hotelier a fost alertat ca ar putea fi tinta unui atac pentru prima oara in luna septembrie. Atunci, a comunicat hotelul, a fost depistata o persoana care incerca sa acceseze baza de date. Ulterior, s-a descoperit ca mai multe persoane accesasera baza de date incepand cu 2014 si copiasera informatii sensibile.Compania a precizat ca a informat autoritatile si ca lucreaza cu ele la investigatie. De asemenea, clientii au primit acces gratis timp de un an la un serviciu de monitorizare prin care vor putea vedea daca informatiile lor personale au fost accesate de persoane neautorizate pe Internet. ...citeste mai departe despre " Marriott a fost vizat de un atac cibernetic: Pana la 500 de milioane de persoane ar putea fi afectate " pe Ziare.com