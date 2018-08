Mesajele utilizatorilor Facebook dispar dupa publicare. Compania isi cere scuze si spune ca va remedia problema

Mai multi utilizatori din toata lumea au semnalat ca si-au actualizat paginile si au descoperit apoi ca ele au disparut, scrie The Independent, potrivit News.ro.Pe paginile dezvoltatorilor Facebook, utilizatorii au raportat ca mesajele au disparut in cateva minute dupa ce au fost vazute de unii oameni.Intr-un raspuns pentru Hotnews, Facebook Europa isi cere scuze pentru problemele aparute si afirma ca vor fi rezolvate."O eroare ne-a afectat astazi sistemele automatizate, ceea ce a insemnat ca unele postari au fost, in mod incorect, marcate ca fiind spam. Am identificat si solutia pe care o vom aplica pentru a rezolva problema. Ne cerem scuze tuturor celor afectati", afirma Facebook Europa.In luna iunie, Facebook a anuntat ca postarile a 14 milioane de utilizatori au putut fi vazute de oricine, desi setarile de intimitate nu prevedeau vizibilitatea publica a acestora. Cauza acestei erori, au transmis reprezentantii companiei, a fost un bug.Si Ambasada Suediei a anuntat, joi, ca postarea despre asasinarea regelui Gustav al III-lea al Suediei a disparut in mod misterios si a cerut sprijinul celor care ar putea ajuta la recuperarea informatiilor.Povestea despre tristul sfarsit al regelui Gustav al III-lea al Suediei a fost adusa in atentia romanilor miercuri, pe pagina Ambasadei de la Bucuresti, in contextul in care Liviu Dragnea sustinuse ca s-a incercat asasinarea lui. Umorul fin si deschiderea demonstrata si de aceasta data de administratorii paginii respective de Facebook au fost extrem de apreciate de internauti.Citeste mai multe despre: Dupa ce Dragnea a acuzat o "tentativa de asasinat", Ambasada Suediei spune povestea regelui Gustav care a fost ucis de 5 conspiratoriDin pacate, insa, postarea respectiva a disparut pe neasteptate, joi, si nu putini au fost cei care s-au temut ca ea ar fi fost stearsa la presiunea autoritatilor romane."Pentru toti cei care ne-au intrebat ce s-a intamplat cu postarea noastra despre istoria regalitatii in Suedia si asasinarea lui Gustav al III-lea, raspunsul este: Chiar nu stim. Si suntem cu adevarat tristi ca s-a intamplat asa ceva. Cautam sa intelegem ce s-ar fi putut intampla si cum o putem recupera (...) ", a explicat Ambasada Suediei. ...citeste mai departe despre " Mesajele utilizatorilor Facebook dispar dupa publicare. Compania isi cere scuze si spune ca va remedia problema " pe Ziare.com