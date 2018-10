Mesajul trimis de Facebook utilizatorilor afectati de uriasa bresa de securitate

Iata mesajul, in intregime:"Pentru a-ti proteja siguranta, de curand te-am deconectat de la contul tau de Facebook. Pe data de 25 septembrie 2018 am descoperit un atac complex in sistemul nostru, in cadrul caruia autorii atacului au furat coduri de acces la Facebook.Codurile de acces sunt echivalentul cheilor digitale, pe care atacatorii s-ar putea sa le fi utilizat ulterior pentru a prelua conturile altor utilizatori. Prin actiunea de deconectare de la conturi, am impiedicat atacatorii sa utilizeze codurile pentru a accesa conturile respective.Inca nu am aflat daca au fost accesate informatiile unor utilizatori de pe Facebook, dar am vrut sa te anuntam ce masuri luam pentru a-ti proteja contul. Vom continua sa investigam situatia si am informat autoritatile de ordine publica despre aceasta problema. In cazul in care aflam ca au fost afectati mai multi utilizatori, ii vom deconecta imediat si ii vom anunta ce s-a intamplat.Daca ai fost deconectat (a), va trebui sa te reconectezi la cont pentru a utiliza in continuare Facebook sau alte aplicatii la care te conectezi folosind Facebook. Schimbarea parolelor nu este necesara. Insa, daca nu reusesti sa te reconectezi la cont, afla ce poti face".In fapt, hackerii au exploatat o vulnerabilitate a functiei View as, care iti permitea sa iti vezi profilul de Facebook prin "ochii" altui utilizator. Astfel, atacatorii au furat codurile de acces, putand ulterior sa intre in conturile respective.Deocamdata, nu se stie ce fel de informatii au vrut sa afle hackerii, insa aceasta "spargere" le-a oferit permisiunea sa abia acces la date precum nume, prenume, data nasterii, numar de telefon, adresa de email, scolile absolvite, prieteni, conversatii si altele. Cam tot ce ai tu pe profilul de Facebook.Marea problema este ca astfel de informatii ar putea fi folosite, la o adica, in atacuri ulterioare, pentru ca ti-ar putea ghici parolele la alte conturi sau ar putea accesa conturile bancare.Ba mai mult, parcurgand conversatiile si pozele trimise, este posibil sa fi aflat si alte informatii sensibile. Ai trimis cuiva o poza cu buletinul tau pe Facebook? Sau cu cardu ...citeste mai departe despre " Mesajul trimis de Facebook utilizatorilor afectati de uriasa bresa de securitate " pe Ziare.com