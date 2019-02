Mic tratat de evitare a manipularii din mediul online: O analiza a profilurilor false din social media

In acest articol, vom trata pe scurt profilurile false din retelele de socializare, care este rolul acestora, de ce exista si, mai ales, cum pot acestea sa provoace schimbari in gandiri, perceptii si raportari sociale fata de o tema, un obiect sau o persoana.ConcretSa incepem cu inceputul: conform definitiei din DEX, intelesul verbului a manipula presupune a influenta prin diverse mijloace modul de a gandi si de a actiona al unei persoane sau al unei colectivitati.Pentru cei dintre dumneavoastra familiarizati cu mediul online, stiti foarte bine ca batalia perceptiei este una profund emotionala tragand dupa sine orice gest omonim: de la a achizitiona un expressor, la a vota o anumita persoana in detrimentul alteia.Iar mediul online e pe cat de profund vizual, pe atat de intepator si conflictual. Am stabilit in articolul trecut care este unul dintre fundamentele acestui ultim deziderat. Si, atunci, care este rolul unui profil fals si de ce au capatat asa tractiune?Profilele false/Problema AneiRaspunsul este unul foarte simplu: dintr-o lene sociala. Avem urmatoarea informatie: Ana are mere (obiectivul Anei fiind ca toata lumea sa stie ca doar ea are merele cu pricina) . Cineva posteaza aceasta informatie. Altcineva, din cercul algotitmic mentionat in articolul precedent, comenteaza un mesaj de tipul: Da, stiu si eu ca DOAR Ana are merele.Urmatoarea persoana (desi corect ar fi sa denumim alias online) preia informatia din comentariu si reactioneaza cu un mesaj de tipul: Asa este! Si eu am AUZIT ca doar Ana are merele. Si, de aici, bulgarele comunicational se multiplica de la sine.Intrebare: Care din cele doua alias-uri pot fi false? In egala masura ambele si in egala masura niciunul. Tocmai de aici pleaca nevoia de a identifica un profil fals: lenea sociala nu ne ajuta sa verificam informatia despre merele Anei si, cu atat mai mult, din cel putin doua sau trei surse. Este mai simplu sa credem prin excludere, citind comentariile sau postarile despre Ana (paralela cu definitia manipularii din paragraful anterior).Exemple concreteExemplul de mai sus este unul putin slefuit, dar, mai mult ca sigur, omniprezent in social media. Din pacate, nu ...citeste mai departe despre " Mic tratat de evitare a manipularii din mediul online: O analiza a profilurilor false din social media " pe Ziare.com