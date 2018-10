Pe primul loc se afla Apple , cu o capitalizare bursiera de peste 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce a trecut de acest prag in septembrie, transmite Reuters.Intre sfarsitul anului 1998 si inceputul anilor 2000, Microsoft a avut cea mai mare capitalizare de piata de pe Wall Street, inaintea de spargerea bulei dot-com.Actiunile Amazon au scazut cu 7%, cel mai mult in ultimii aproape trei ani din cauza estimarilor sub asteptarile analistilor referitoare la sezonul sarbatorilor de iarna, amplificand temerile ca cele mai valoroase companii de tehnologie incep sa fie concurate mai puternic.Titlurile Microsoft au scazut modest, cu 1,1%, in contextul declinuui generalizat al actiunilor din sectorul tehnologiei, care a fost provocat si de rezultatele trimestriale sub asteptari ale Alphabet, compania mama a Google Microsoft a inregistrat vineri o capitalizare de piata de 823 de miliarde de dolari, iar Amazon de 805 miliarde de dolari.Chiar daca a scazut puternic in aceasta saptamana, capitalizarea Amazon este cu 40% mai ridicata fata de inceputul anului.Tinta medie de pret a analistilor pentru actiunile Microsoft evalueaza compania la 963 de miliarde de dolari, iar in cazul Amazon la 1.068 miliarde de dolari. ...citeste mai departe despre " Microsoft redevine a doua cea mai valoroasa companie americana, devansand Amazon " pe Ziare.com