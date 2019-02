Un comunicat MAI remis marti seara Ziare.com sustine ca aceasta reusita "va conduce la eficientizarea activitatii autoritatilor nationale competente, prin facilitarea identificarii corecte a persoanelor si combaterea fraudelor pe teritoriul statelor membre".Cele doua propuneri de regulamente vor introduce urmatoarele componente ale interoperabilitatii intre sistemele de informatii UE:Portalul european de cautare, care ar permite autoritatilor competente sa interogheze simultan mai multe sisteme de informatii ale UE.Un serviciu comun de comparare a datelor biometrice, care ar permite cautarea si compararea datelor biometrice din mai multe sisteme.Registrul comun de date de identitate, care va contine date cu caracter personal ale resortisantilor din tarile terte, disponibile in sistemele de informatii ale UE.Un soft de detectare a identitatilor multiple, care va verifica daca datele de identitate cautate exista in alte sisteme conectate, pentru a permite detectarea identitatilor multiple legate de acelasi set de date biometrice."Noile reglementari nu modifica drepturile de acces la sistemele de informatii UE, astfel cum se prevede in cadrul juridic relevant pentru fiecare sistem european de informatii. Interoperabilitatea sistemelor de informatii la nivelul Uniunii Europene este una dintre prioritatile asumate de Ministerul Afacerilor Interne din Romania pentru perioada in care tara noastra detine Presedintia Consiliului UE.Acordul preliminar va fi prezentat, in numele Consiliului, ambasadorilor UE pentru confirmare", explica MAI ce pasi urmeaza acum. ...citeste mai departe despre " Ministerul de Interne se lauda ca a obtinut acordul UE pentru un portal european de date biometrice si de identitate " pe Ziare.com