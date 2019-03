"Chiar la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a fost depus un proiect pentru un portal de informatii integrate si de compatibilizare a tuturor bazelor de date, astfel incat anul 2021 sa ne prinda cu un sistem de date foarte clar care sa poata elabora cu multa exactitate si acuratete, la zi, fotografia tuturor contribuabililor", a spus demnitarul, la Romania TV.Ministrul Comunicatiilor a comentat, totodata, si pe marginea declaratiilor din spatiul public, potrivit carora nu ar mai exista bani pentru plata pensiilor si salariilor."Constant ca se vine cu aceeasi poveste alarmista, se introduce haos in sistem, se introduce teama la nivelul pensionarilor. De fiecare data, pensiile au fost platite la timp, conform promisiunilor din programul de guvernare. Din punctul meu de vedere, ca ministru al Comunicatiilor, avand si Posta Romana in subordine si intr-o istorie mai veche fiind si director general al Postei Romane, pot spune ca niciodata nu am avut niciun fel de intarzieri in plata drepturilor de pensie.Deci, de aici pana la a spune ca nu sunt bani de pensii, deja e o distanta foarte lunga. Anul 2018 a fost un an plin de politica alarmista si de mesaje de acest fel. Au fost 65 de miliarde de lei alocate pentru pensii, din care s-au cheltuit 62 de miliarde de lei. Sa nu uitam ca aceasta alocare pentru drepturile de pensie este un organism viu, fiindca are o dinamica speciala, cu intrari, cu recalculari de pensii", a afirmat Petrescu.Acesta a adaugat ca daca se ia ca reper luna ianuarie, in general, si ianuarie 2019, in special, pentru a exemplifica matematic faptul ca nu sunt bani de pensii "este un reper gresit". "Luna ianuarie a fost una speciala, cu o devansare de data pentru distributia de pensii", a spus Alexandru Petrescu. ...citeste mai departe despre " Ministrul Comunicatiilor: Romania va avea, pana in 2021, un portal de informatii integrate cu situatia la zi a fiecarui contribuabil " pe Ziare.com