Motivul pentru care Samsung vrea sa lanseze un telefon pliabil, cu ecran indestructibil

Producatorul sud-coreean a anuntat ca acest tip de display a trecut deja testele de siguranta din Statele Unite.Reprezentantii companiei sustin ca ecranele flexibile au aplicabilitate nu numai la dispozitivele mobile, ci si in alte industrii, precum cea auto, militara si a consolelor de jocuri.Citeste si: Samsung Galaxy X: Cum ar putea functiona ecranul telefonului pliabil al sud-coreenilor (VIDEO)Dar care e treaba cu ecranele flexibile? De ce acum?Daca va intrebati ce urmareste Samsung cu aceasta strategie, ei bine, raspunsul este simplu: vrea sa se diferentieze de concurenta.Am ajuns in acel punct in care smartphone-urile cam seamana intre ele si au functii similare. Ba mai mult, nu mai exista o gama de varf, caci pana si dispozitivele mai ieftine ofera mare parte din functionalitatile celor scumpe.In plus, utilizatorii nu isi mai schimba telefoanele atat de des ca inainte.Drept urmare, in al patrulea trimestru din 2017, s-au vandut aproape 408 milioane de smartphone-uri, consemnandu-se o scadere de 5,6% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Astfel, este pentru prima data cand piata telefoanelor mobile intra pe o panta descendenta, potrivit datelor furnizate de Gartner.Deci este nevoie de o schimbare. Iar Samsung pariaza pe ecranul flexibil.Acest tip de display OLED (vezi AICI diferentele intre OLED si LCD) are in componenta un substrat incasabil."Plasticul intarit folosit de noi este potrivit pentru dispozitive mobile, nu doar pentru ca rezista la socuri, fiind indestructibil, si pentru ca nu cantareste mult, ci si pentru proprietatile legate de transmisivitate si duritate, care il aseamana cu sticla", a explicat Hojung Kim, un purtator de cuvant al Samsung Display Company, citat de Cnet.com.Ecranele flexibile disponibile in prezent pe piata se sparg usor, insa se pare ca nu va fi cazul viitorului dispozitiv mobil al companiei sud-coreene.Cei de la Samsung sustin ca display-ul lor a rezistat eroic dupa ce a fost scapat de 26 de ori de la o inaltime de 1,2 metri. Chiar si dupa aceste socuri repetate, a continuat sa functioneze normal, fara a avea nici macar o zgarietura pe fata, spate sau pe parti.Ecranul flexibil, de interes si pentru alte companiiCele mai noi smartphone-uri de la Samsung au marginile ecranului curbate, dar iata ca acum pr ...citeste mai departe despre " Motivul pentru care Samsung vrea sa lanseze un telefon pliabil, cu ecran indestructibil " pe Ziare.com