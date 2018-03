Mozilla isi ajuta utilizatorii sa nu mai fie urmariti de Facebook

Numita sugestiv Facebook Container, noua extensie pur si simplu izoleaza Facebook de restul activitatilor desfasurate in Firefox.Tab-urile separate in care este deschis Facebook, fie ca este vorba de site-ul propriu-zis sau de alte instrumente care au legatura cu Facebook, precum postarea unui articol prin intermediul butoanelor de share, sunt colorate cu albastru si nu le este permis sa primeasca informatii din celelalte tab-uri.Astfel, Facebook nu mai poate sa-si urmareasca utilizatorii in afara propriei platforme si nu va mai sti ce site-uri viziteaza acestia sau ce produse cumpara. In consecinta, nici nu-i va mai putea targeta cu reclame sau diverse alte mesaje.Mozilla reuseste astfel sa capitalizeze inteligent si elegant trendul anti-Facebook din ultimele saptamani, care a culminat cu campania #deletefacebook.Facebook isi poate urmari utilizatorii si daca acestia nu-i folosesc aplicatia, asadar, blocarea urmaririi cu aceasta extensie este cea mai buna masura de precautie pe care o pot lua utilizatorii in acest moment.Firefox a reusit sa se evidentieze in ultima vreme tocmai prin masurile de protejare a utilizatorilor pe care le-a luat. Mozilla blocheaza atat reclamele, cat si trackerele folosite de diverse site-uri in modul Private al browser-ului sau.Amintim ca Facebook este investigata intens dupa ce au fost facute dezvaluiri despre folosirea incorecta a datelor personale sustrase prin intermediul platformei, dar si rolul pe care l-ar fi putut avea in alegerile prezidentiale din 2016.Mai multe pe acelasi subiect:SMS-urile si apelurile din telefoanele cu Android au fost colectate de Facebook ani la randAncheta federala din SUA impotriva Facebook a provocat o scadere abrupta pe bursa a actiunilorNume mari si-au suspendat reclamele de pe Facebook in urma scandalului furtului de dateCum sa folosesti Facebook fara sa-i dai acces la prea multe date personaleScandalul Cambridge Analytica ajunge in Romania: Legatura cu victoria PSD din 2016E implicat si PSD in scandalul furtului de date al Cambridge Analytica? Prima reactie a lui DragneaScandalul Cambridge Analytica. Consultant britanic: E posibil ca firma sa fi activat in Romania prin intermediul unui subcontractorLike-ul transformat in arma politica: Cum au fost preluate 50 de milioane de conturi de Facebook de firma care a ...citeste mai departe despre " Mozilla isi ajuta utilizatorii sa nu mai fie urmariti de Facebook " pe Ziare.com