Ne asculta Facebook telefoanele? Ce a spus Zuckerberg despre aceasta populara teoriei a conspiratiei

Exista pe Internet o multime de "dovezi" in sprijinul acestei teorii. Cineva vorbeste la telefon si mentioneza ca trebuie sa-i cumpere mancare pisicii, sa spunem. Cateva ore mai tarziu, in News Feed ii apar reclame cu mancare pentru pisici. Sau uneori vorbeste pur si simplu langa telefon si povestea se repeta: cand isi verifica telefonul, da peste reclame la produse legate de conversatia anterioara.Exista si un videoclip cu mai mult de un milion de vizualizari pe YouTube care ar demonstra ca Facebook ne asculta conversatiile via microfonul telefonului.Si, intr-adevar, reclamele pe care le vedem pe Facebook sunt atat de precise incat este foarte tentant sa crezi o astfel de teorie.Vorbim insa doar de un mit, demontat in repetate randuri de site-uri de profil si chiar de compania lui Mark Zuckerberg Iar acum mitul a fost oficial respins de CEO-ul Facebook cu ocazia audierii in Congresul american, in contextul scandalului Cambridge Analytica.Intrebat de senatorul Gary Peters daca Facebook foloseste inregistrari audio de pe telefoane pentru a colecta informatii personale despre utilizatori, Zuckerberg a negat categoric, potrivit Science Alert."Vorbiti despre o teorie a conspiratiei potrivit careia ascultam microfoanele si folosim informatiile obtinute astfel pentru reclame. Nu facem asta", a spus seful Facebook.Asa cum au aratat mai multi jurnalisti si chiar fosti angajati Facebook, compania nu trebuie sa iti asculte telefonul pentru te cunoaste extrem de bine.Pe baza serviciilor de localizare, a istoricului cumparaturilor si a activitatii online, printre altele, Facebook poate sa iti afiseze reclame atat de exacte incat pare ca ti-ar citi gandurile.Citeste si:Facebook, la rascruce. Mark Zuckerberg a salvat situatia, purtand costum si cravata, dar democratia e inca amenintataCe a spus Zuckerberg in Congresul SUA: Date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute si altor companii. Compania se lupta continuu cu rusii