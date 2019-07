Noua solutie Bitdefender 2020 protejeaza intimitatea utilizatorilor pe internet si ii fereste de amenintarile momentului

Producatorul global de solutii de securitate cibernetica Bitdefender a lansat suita de solutii de securitate informatica pentru familii Bitdefender 2020 , capabila sa ofere utilizatorilor confidentialitate completa pe internet.Noile tehnologii integrate in produs sunt construite sa combata cele mai sofisticate atacuri informatice, sa protejeze viata digitala de infractori informatici, de site-uri intruzive, dar si de cele mai sofisticate amenintari informatice concepute sa cripteze datele utilizatorilor sau sa le fure identitatea. Bitdefender 2020 aduce nou un modul anti-tracking pentru Windows si Mac OSx, care notifica utilizatorul despre instrumentele de monitorizare din spatele fiecarei pagini vizitate si il ajuta sa controleze informatiile personale compilate de catre companii. Astfel, site-urile nu vor mai putea afisa catre utilizatori reclame concepute pornind de la datele personale sau istoricul de navigare.Noua functionalitate de monitorizare a microfonului se alatura celei de protectie a camerei video si va notifica utilizatorul despre orice incercare de acces neautorizat al unor aplicatii sau programe la functia de inregistrare audio, folosita adeseori in scopuri de spionaj.Motoarele de detectie a amenintarilor informatice sunt capabile sa opreasca cele mai noi variante ale amenintarilor informatice actuale, precum ransomware si minerii de moneda virtuala."Protejarea datelor de pe dispozitive si a confidentialitatii vietii digitale sunt asteptari firesti ale oamenilor din partea unei solutii de securitate, iar Bitdefender 2020 a fost construit pornind de la aceste asteptari. Specialistii Bitdefender au inovat continuu si au monitorizat tendintele infractorilor cibernetici, reusind sa dezvolte un produs ce blocheaza eficient riscurile de securitate din mediul online", spune Bitdefender 2020 introduce in premiera si protectia in timp real pentru dispozitive cu iOS fata de tentative de inselatorie. Indiferent de browser, noul feature va bloca orice incercare de sustragere a datelor de card sau altor date personale de catre o pagina de internet frauduloasa.