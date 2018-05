Noul regulament european privind protectia datelor: Mai multa siguranta pentru cetatenii europeni

Printre elementele esentiale enumerate de cofondatorul Facebook s-a numarat si promisiunea ca drepturile oferite cetatenilor europeni conform Regulamentului General privind Protectia Datelor 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) vor fi extinse si catre cetatenii americani. De ce au insistat senatorii americani asupra acestui fapt si ce spune acest lucru despre drepturile noastre legate de securitatea online?Intr-o Europa in care 250 de milioane de persoane utilizeaza zilnic Internetul, protejarea datelor personale pe care le impartasim in mediul online nu este o simpla optiune, ci o necesitate. Din ce in ce mai multe cazuri de incalcare a securitatii au iesit la iveala in ultimii ani, implicand numele unor mari companii precum Uber, Yahoo, eBay si Facebook. De altfel, directorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost audiat marti de Parlamentul European, el cerandu-si scuze pentru pentru incalcarea securitatii datelor cauzata de compania sa.Evolutia continua a lumii digitale si impactul pe care il are asupra vietilor noastre semnaleaza nevoia de un nou cadru legislativ care sa garanteze dreptul la protectia datelor personale, a securitatii si chiar a propriei noastre identitati.Astazi, un set unic de norme privind protectia datelor a intrat in vigoare in toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) cu scopul de a imbunatati securitatea online si offline a cetatenilor, dar si de a ajuta intreprinderile sà† beneficieze de economia digitalà† la nivelul pietei unice europene.Uniunea Europeana a convenit asupra noului Regulament General privind Protectia Datelor, care inlocuieste Directiva 1995/46/CE privind protectia datelor cu caracter personal, veche de douazeci de ani si considerata a fi depasita de evolutiile in domeniul digital. UE isi propune prin aceste masuri sa consolideze dreptul fundamental al protectiei datelor personale si sa puna pietrele de temelie unui cadru legislativ potrivit pentru o Europa moderna si digitala.Mai multa siguranta pentru cetatenii europeniMulte dintre actiunile online care ne simplifica activitatile zilnice, precum comunicarea prin retelele de socializare, tranzactiile bancare si cumparaturile online, pr ...citeste mai departe despre " Noul regulament european privind protectia datelor: Mai multa siguranta pentru cetatenii europeni " pe Ziare.com