O echipa de tineri antreprenori din Alba-Iulia a dezvoltat cea mai accesibila aplicatie de pontaj online

"Dupa un an de la lansare, suntem mandri de evolutia soft-ului. Am fost atenti la clientii nostri si ne-am concentrat sa gasim solutii pentru problemele frecvent intalnite in departamentul HR.In urma feedback-ului primit, am implementat functii noi in aplicatie si am tradus-o in limba engleza. Imbunatatim softul de pontaj & HR constant, dar prioritatea numarul unu pentru noi este sa mentinem iFlow o aplicatie usor de folosit". Marius P. - co-fondator.Afla din randurile de mai jos care sunt cele mai noi functionalitati adaugate in iFlow.Adaugi rapid angajatii in aplicatieIti ia mai putin de cinci minute sa-ti configurezi contul iFlow si sa-l populezi cu angajati, impreuna cu toate datele acestora. Functia de "Import angajati" te ajuta sa faci acest lucru prin completarea unui singur fisier. Toate informatiile despre angajati pe care decizi sa le completezi sunt adaugate in aplicatie printr-un simplu click.Rapoarte, cereri si adeverinte personalizateIn aplicatia iFlow gasesti o serie de rapoarte si documente predefinite pentru angajati, completate automat cu toate datele necesare. Dar, cum bine stii, fiecare companie are propriul sablon pentru aceste documente. iFlow insa, iti ofera flexibilitatea de care ai nevoie prin crearea propriilor tipuri de documente completate automat.Companiile care ofera angajatilor telefon, masina de serviciu, sau latop pot folosi raportul cu campuri personalizate pentru a pastra evidenta intr-un mod cat mai simplu.Business-urile de succes sunt mereu cu un pas inaintea competitiei! Poti reusi acest lucru cand ai acces in timp real la toate datele privind resursele umane din compania ta.Pontaj zilnic la minut prin functia punch in / punch outAplicatia are functia de intrare/iesire accesibila de pe telefon, tableta sau PC/laptop si preia locatia exacta de unde s-a facut pontarea. Daca doresti sa stii exact ora de intrare/iesire a angajatilor tai, iFlow este solutia. De asemenea, aplicatia iFlow este integrata si cu sistemele de control acces, unde pontajul se realizeaza pe baza de cartele RFID.Raportul de pontaj exact asa cum ai nevoieFlexibilitatea este o caracteristica importanta a aplicatiei de pontaj iFlow. De aceea, exista trei modalitati prin care poti alege sa-ti fie calculata foaia de pontaj:1. Pontaj pe baza programului de lucru planificat - acesta iti va a ...citeste mai departe despre " O echipa de tineri antreprenori din Alba-Iulia a dezvoltat cea mai accesibila aplicatie de pontaj online " pe Ziare.com