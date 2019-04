O firma de software fondata de doi romani a ajuns sa valoreze 7 miliarde de dolari

"Compania lider de Robotic Process Automation (RPA) enterprise software, UiPath, deschide calea catre era Automation First, cu o runda de investitii Seria D in valoare de 568 de milioane de dolari. La o evaluare de 7 miliarde de dolari, UiPath a devenit una din companiile de enterprise software cu cea mai mare crestere si una din cele mai valoroase companii de AI software din lume", se arata in comunicat.Noua runda de finantare este condusa de firma Coatue, carora li s-au adaugat Dragoneer, Blackstone, Sands Capital, precum si fonduri aflate sub consilierea T. Rowe Price Associates."Inc. Accel, care a condus rundele din Seria A si Seria B, precum si CapitalG si Sequoia, care au condus runda Seriei C, au participat de asemenea la runda prezenta, la fel ca si alti investitori din trecut, cum ar fi Madrona Ventures si Seedcamp", se arata in comunicat.De la inchiderea Seriei A in aprilie 2017, cand UiPath avea o evaluare de 110 milioane dolari, printre cele mai importante realizari ale companiei se numara cultivarea celei mari mari comunitati de RPA din lume, care depaseste in acest moment 400.000 de utilizatori din 200 tari. In plus, compania si-a extins baza de clienti la nivel mondial la opt din topul 10 Fortune Global 500 si peste 50% din topul 50 Fortune Global 500."Suntem intr-un moment hotarator. Liderii de afaceri de peste tot in lume isi sporesc forta de munca cu roboti software, accelerand rapid transformarea digitala a intregii lor afaceri si eliberandu-si angajatii de sarcini repetitive pentru a-si dedica timpul sarcinilor strategice," a declarat Daniel Dines, co-fondator si CEO UiPath.Printre cei mai noi clienti ai UiPath se numara American Fidelity, BankUnited, CWT (cunoscut pana curand sub numele Carlson Wagonlit Travel), Duracell, Japan Exchange Group (JPX), LogMeIn, McDonalds, NHS Shared Business Services, Nippon Life Insurance Company, Nissan Motor Corporation, NTT Communications Corporation, Orange ™, Ricoh Company, Ltd., Rogers Communications, Shinsei Bank, Quest Diagnostics, Uber, US Navy, Voya Financial, Virgin Media si World Fuel Services....citeste mai departe despre " O firma de software fondata de doi romani a ajuns sa valoreze 7 miliarde de dolari " pe Ziare.com