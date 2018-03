Compania lui Elon Musk, Tesla, a reusit in urma cu cateva luni sa construiasca cea mai mare baterie din lume, insa performanta demna de Cartea Recordurilor ar putea sa nu mai fie de actualitate in viitorul apropiat.Miliardarul Sanjeev Gupta este finantatorul unui proiect similar, dar de o capacitate mai mare decat cel creat de Elon Musk.Astfel, Gupta lucreaza la o baterie cu capacitatea de 120 de megawati/140 MWh, care ar fi mai mare decat bateria lui Musk, de 100 de megawati/129 MWh, pe care o gasim in Jamestown, Australia de Sud.Vezi toate detaliile despre aceasta ambitie de miliardar ...citeste mai departe despre " O inventie remarcabila: Un miliardar vrea sa construiasca cea mai mare baterie din lume " pe Ziare.com