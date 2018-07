O noua taxa i-ar putea descuraja pe speculantii de domenii de Internet cu extensia .ro

Inca de acum un an, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica (ICI) a decis ca posesorii de domenii ".ro" vor fi nevoiti sa plateasca, incepand cu 1 martie 2018, o taxa anuala de mentenanta a spatiilor virtuale pe care le detin.Impunerea taxei este fireasca, argumenta ICI, in conditiile in care Romania ramasese "singura tara din Europa care nu a introdus un tarif de mentenanta anuala pentru domenii". In plus, cum numarul de domenii ".ro" creste, e nevoie de tot mai multi bani pentru a intretine infrastructura IT necesara gazduirii lor. Iar taxa de mentenanta ar fi tocmai modalitarea de a face rost de fondurile necesare.Cuantumul acestei taxe de mentenata pe care posesorii de domenii ".ro" trebuie sa o plateasca nu e mare. Mai exact, Romanian Top Level Domain (RoTLD) - compania care ofera servicii de inregistrare de domenii cu extensia ".ro" - percepe pentru domeniile administrate prin ICI Registar doar 12 euro/an + TVA per domeniu, pentru mentenanta.In aceste conditii, cine are unul sau mai multe magazine online va fi nevoit sa plateasca, anual, taxa de mentenanta in valoare de cateva zeci de euro. In schimb, speculantii de domenii ".ro", care si-au cumparat sute de astfel de spatii virtuale doar in speranta ca intr-o buna zi vor reusi sa le vanda in castig, ar putea ajunge sa plateasca sume impovaratoare pentru mentenanta lor, este de parere presedintele Asociatiei Magazinelor Online din Romania (AMRO), Florinel Chis."La inceputurile Internetului, a existat o 'goana' dupa domenii, cuvintele atractive sau domeniile scurte (de o litera) fiind achizitionate cu ideea de a deveni o investitie. Prin introducerea unei taxe anuale, se elimina acest blocaj al domeniilor, pentru ca cei care detin un numar semnificativ de domenii vor avea costuri substantiale in a le mentine, fara a dezvolta ceva si a publica ceva pe acele domenii.Persoanele fizice pot apela si la alte extensii, nu doar .ro, daca acest cost anual al mentenantei devine nesustenabil financiar", a declarat pentru Ziare.com Florinel Chis.Presedintele AMRO ne-a mai spus ca taxa nu e una impovaratoare si ca tine, pana la urma, de conducerea fiecarei companii sa isi respecte, la timp, obligatiile de plata."Fiecare companie ar trebui sa fie atenta la data de expirare si sa achite ta ...citeste mai departe despre " O noua taxa i-ar putea descuraja pe speculantii de domenii de Internet cu extensia .ro " pe Ziare.com