O romanca de 12 ani a gasit vulnerabilitati in sistemul electronic de vot al SUA. Iata cand vine la Bucuresti

Bianca Lewis este pe jumatate romanca si s-a declarat entuziasmata de ocazia de a cunoaste comunitatea locala de specialisti, potrivit organizatorilor evenimentului.La conferinta participa mai mult de 2.000 de specialisti in domeniu, din peste 40 de tari din intreaga lume. Cu acest prilej, hackeri etici recunoscuti la nivel international se vor intrece in peste 15 competitii de hacking organizate cu ajutorul celor mai avansate companii din domeniul tehnologiei.A zecea editie a DefCamp, cea mai ampla conferinta anuala de hacking si securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est, este o editie aniversara si aduce la Bucuresti un numar record de participanti si speakeri de renume international.Participantii vor lua parte la prezentari, dezbateri si competitii intre specialisti si entuziasti ai securitatii cibernetice de toate varstele.Dintre speakerii invitati la DefCamp #10 se remarca cea mai tanara invitata din istoria conferintei: Bianca Lewis. Desi are doar 12 ani, BiaSciLab, asa cum este cunoscuta in comunitate, s-a facut deja remarcata prin prezentarile sustinute la DEF CON, una dintre cele mai mari conferinte de hacking la nivel mondial, unde a vorbit deja de trei ori.Intr-un interviu recent publicat pe blogul DefCamp, BiaSciLab a povestit ca la DEF CON 26 a fost unul dintre primii copii care au compromis sistemul de raportare a voturilor din SUA."Asa am inceput sa studiez sistemul de securitate al procesului de vot si sa ma intreb cat de sigur este, de fapt. Pe la inceputul anului, Mikie Sherrill, membra a Congresului SUA, m-a invitat la o audiere despre siguranta sistemului de vot, lucru care mi-a crescut si mai mult interesul pentru subiect.Sper sa atrag cat mai multa atentie asupra vulnerabilitatilor din sistemul de vot ca sa poata fi rezolvate", a explicat aceasta.Alaturi de BiaSciLab vor fi alti 60 de specialisti in securitate cibernetica printre care si Jeff Man. El a fost implicat in domeniu inca de la inceputurile sale, iar in cei peste 36 de ani de experienta, Jeff a avut roluri dintre cele mai diverse, lucrand in zone precum criptografia, analiza vulnerabilitatilor, managementul riscului si penetrati