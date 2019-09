Oficial: Google este investigata in SUA

Ancheta va fi coordonata de Paxton si se va concentra pe afacerile cu publicitate ale Google. California si Alabama nu participa la aceasta investigatie, transmite Reuters.Statele au solicitat in mod oficial documente din partea Google si a diviziei de publicitate, a spus Paxton. Mai multi procurori generali care au participat la acest anunt, la Washington, au spus ca investigatia este "preliminara", dar ca se asteapta ca aceasta sa fie extinsa pentru a acoperi si alte probleme, intre care confidentialitatea datelor.Procurorul general din Utah, Sean Reyes, a spus ca investigatia este "in beneficiul ecosistemului tehnologiei, pentru a ajuta la egalizarea terenului de joc".Procurorul general din Arkansas, Leslie Rutledge, a numit motorul de cautare al Google drept un "demolator" si a argumentat ca o cautare gratuita vine uneori cu costul libertatii de a alege cele mai bune produse de la cele mai bune companii.Presedintele Trump a cerut o supraveghere mai stricta a companiilor de media sociala si a Google, pe care le acuza ca au defavorizat politicienii conservatori, fara sa prezinte si dovezi in acest sens.Google a fost acuzata in ultima perioada ca serviciul de cautare pe internet, care a ajuns atat de dominant incat a devenit verb, indreapta consumatorii catre propriile produse, in detrimentul concurentilor sai. Au existat si plangeri legate de un posibil comportament anti-concurential in privinta modului in care sunt gestionate afacerile cu publicitate.Google a anuntat vineri ca va colabora in cadrul investigatiei, dar luni a refuzat sa faca alte comentarii.Separat, un grup de procurori generali, condusi de cel din New York, se concentreaza pe investigarea Facebook , potrivit unui anunt facut vineri.Facebook a fost criticata ca permite postarile inselatoare si stirile false. Will Castleberry, vicepresedinte al Facebook pentru politici locale si statale, a declarat saptamana trecuta ca Facebook va coopera cu procurorii generali. ...citeste mai departe despre " Oficial: Google este investigata in SUA " pe Ziare.com