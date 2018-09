Ea a facut comentariile, marti, in contextul in care mama unei fete ucise luni a criticat Facebook pentru ca nu a oferit autoritatilor parola contului principalului suspect, scrie Politico.Stacey White a acuzat Facebook ca nu ofera dreptate pentru fiica sa dupa ce politia a fost nevoita sa apeleze la judecatori din Statele Unite pentru a cere ca informatia sa fie predata.Dick a declarat pentru canalul de radio LBC: "Cred ca in anumite situatii si pare ca aceasta ar fi una dintre ele, autoritatile ar trebui sa poata primi dovezi esentiale pentru a trage pe cineva la raspundere".Intrebata daca ar trebui sa aiba acces aproape instant, "la cateva minute", ea a raspuns afirmativ.Comisia Europeana a publicat un proiect de lege prin care ar fi mai usor pentru politia din Europa sa aiba acces la datele detinute de companiile de tehnologie. ...citeste mai departe despre " Oficialii Facebook, criticati dupa ce nu au vrut sa ofere autoritatilor parola unui suspect de crima " pe Ziare.com