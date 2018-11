Opt case internationale de productie cinematografica au obtinut in prima instanta blocarea permanenta a accesului clientilor principalilor cinci furnizori de Internet de la nivel local (RCS&RDS, Telekom, UPC , Nextgen, DCS si AKTA) la site-uri a caror continut incalca legislatia privind drepturile de autor.Este vorba atat despre site-uri care permit descarcarea de astfel de continut cat si despre site-uri care fac online streaming cu astfel de continut, scrie Curs de guvernare.Practic, Tribunalul Bucuresti a dispus "blocarea permanenta prin metoda blocarii la nivel DNS a accesului clientilor paratilor pentru serviciile de acces la Internet prin punct fix" la mai multe website-uri.Vizate sunt: www.filmehd.net, www.filmeonline2013, www.thepiratebay.org, precum si o serie de copii ale acestor acestor site-uri.Reclamantii in dosar sunt Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Productions LLP, Universal Cable Productions LLC, Warner Bros Entertainment INC, Paramount Pictures Corporation, Disney Enterprises, Columbia Pictures Industries si Sony Pictures Television.Decizia poate fi contestata in termen termen de 30 de zile. Procesul a fost deschis anul trecut, potrivit portalului instantelor. ...citeste mai departe despre " Operatorii de Internet din Romania, obligati de instanta sa blocheze site-uri cu filme piratate " pe Ziare.com