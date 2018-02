Operatorii de telefonie au pierdut clienti in 2017. Cine a iesit cel mai pe minus

Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si 2017, au fost portate peste 4,2 milioane de numere.Dintre acestea, peste 3,5 milioane au fost pentru telefonie mobila, iar circa 694.000 pentru telefonie fixa.Au aparut si statisticile pe 2017. Volumul total e sub un milion insa.Vezi cine a reusit sa piarda cei mai multi clienti in 2017 ...citeste mai departe despre " Operatorii de telefonie au pierdut clienti in 2017. Cine a iesit cel mai pe minus " pe Ziare.com