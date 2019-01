Consiliul a constatat ca, in perioada 2011-2015, Orange a limitat accesul companiei Simplus Invest SRL la reteaua sa de telefonie mobila, blocandu-i activitatea de transmitere a mesajelor comerciale catre/de catre clientii Orange, conform unui comunicat remis, marti, Ziare.com.Autoritatea de concurenta sustine ca Simplus Invest SRL este un integrator, adica o companie care intermediaza transmiterea de mesaje comerciale prin numere scurte intre anumite companii beneficiare si clientii operatorilor de telefonie mobila."Pentru a-si desfasura activitatea, integratorii incheie contracte cu clienti (companii care vor sa transmita mesaje comerciale) si cu toti operatorii de telefonie mobila, care le aloca numere scurte.Mesajele comerciale au ca obiect atat transmiterea de mesaje publicitare (ex.: sunt puse la dispozitia clientilor informatii referitoare la produse sau servicii sau se faciliteaza participarea la campanii promotionale), cat si efectuarea de plati (ex.: descarcare jocuri, televoting, plata parcare, donatii etc.) ", se arata in document.Consiliul Concurentei sustine ca accesul la reteaua Orange este indispensabil pentru integratori in vederea comercializarii propriilor produse, intrucat compania detine cel mai mare numar de utilizatori pe piata de telefonie mobila, iar beneficiarii doresc sa aiba acces la toti acesti utilizatori.In cadrul investigatiei, s-a constatat ca Orange a limitat accesul Simplus la reteaua sa prin refuzul de a deschide noi servicii comerciale prin alocarea unor noi numere scurte, respectiv inchiderea anumitor numere scurte."Companiile mari, care detin pozitii dominante, trebuie sa aiba un comportament nediscriminatoriu fata de partenerii lor si sa creeze proceduri clare, transparente si rezonabile pentru situatiile ce justifica o limitare a accesului la reteua sa", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.A.G. ...citeste mai departe despre " Orange, amenda de 14 milioane de euro de la Consiliul Concurentei " pe Ziare.com