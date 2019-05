Orange dezminte ca s-ar pregati sa isi vanda turnurile de telefonie mobila

Potrivit publicatiei de specialitate TMT Finance, Orange ar fi mandatat banca americana JPMorgan sa se ocupe de o posibila vanzare "monumentala" a unei parti din infrastructura de retea a Orange.Publicatia adauga ca un proces de revizuire a infrastructurilor ar fi fost demarat in urma cu cateva luni, operatorul francez intentionand sa cedeze o participatie minoritara la turnurile sale de telefonie mobila.TMT Finance adauga ca, intr-o a doua etapa, o operatiune similara ar putea fi demarata pentru reteaua de fibra a Orange, estimand ca numai reteaua de fibra optica si turnurile Orange din Franta ar avea o valoare cuprinsa intre opt si zece miliarde euro."Niciun proces de acest tip nu a fost demarat", a spus joi seara un purtator de cuvant de la Orange, citat de Reuters.In contextul apetitului investitorilor pentru activele din infrastructurile de telecomunicatii, Orange, la fel ca si rivalii sai, isi pun intrebarea cum pot sa monetizeze si sa optimizeze utilizarea infrastructurilor lor.In Franta, unde cei patru actori de pe piata trebuie sa realizeze un echilibru intre preturile scazute si nevoia de investitii, Iliad este ultimul operator care a anuntat vanzarea majoritatii turnurilor sale din Franta si Italia catre grupul spaniol. Bouygues Telecom (Bouygues) si SFR (Altice) au demarat si ele operatiuni similare.In fata actionarilor grupului, reuniti marti pentru adunarea generala a Orange, directorul general Stephane Richard a anuntat ca una dintre prioritatile grupului este analiza modului in care pot fi monetizate retelele. "Apetitul actual al fondurilor de infrastructura este o dovada a valorii intrinseci a retelelor de telecomunicatii. Sunt convins ca miile noastre de turnuri de telefonie mobila si milioanele de kilometri de fibra optica sunt cea mai buna asigurare de viata a noastra in lumea digitala de maine", a explicat Stephane Richard.Grupul Orange, cunoscut anterior sub numele de France Telecom, este prezent in 209 de tari, inclusiv in Romania, si are un portofoliu de 247 de milioane de clienti, din care 185 de milioane sunt abonati la serviciile de telefonie mobila.La 31 martie 2019, Orange Romania oferea servicii mobile, fixe si TV pentru 10.693.300 de clienti, in crestere cu 2,3% comparativ cu finalul primului tri ...citeste mai departe despre " Orange dezminte ca s-ar pregati sa isi vanda turnurile de telefonie mobila " pe Ziare.com