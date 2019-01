OZN-urile din sufragerie. Ce televizoare tari vom vedea in 2019

LG Z9 OLED 8K TVPrimul televizor 8k OLED din lume a facut deja furori. Si avem sanse sa-l vedem si in Romania cat de curand. Cu peste 32 de milioane de pixeli, acest televizor reda realitatea la o calitate greu de imaginat.Are o diagonala de 88 de inch si o foloseste cat se poate de inteligent, cu procesorul Alpha A9 Gen 2. Este un procesor special facut de LG pentru a putea duce toti acesti pixeli si pentru a-i optimiza astfel incat sa vezi muntele munte, apa apa si miscarea atat de fidela incat pare reala. Samsung The Window MicroLED 4KAnul trecut, Samsung prezenta lumii The Wall. Si lumea a ramas masca pentru ca avea 146 de inch, adica vreo 370 cm. Anul asta, Samsung vine cu The Window, varianta de 75 de inch care chiar poate intra in sufrageria ta.Foloseste tehnologia microLED pentru a transmite culori mai vibrante. Dar cel mai interesant detaliu promis de producatorul sud-coreean este caracterul modular. Practic, ecranul este format din mai multe segmente, ca sa-i poti modifica dimensiunile si raportul cum vrei tu, inclusiv in formate mai extreme, gen 32:9 sau chiar 1:1.Sony Master Z9G 8K LCD TVDa, normal ca abordeaza si Sony piata 8k. Dar pe langa diagonale mamut, de 85 de inch, cu suport HDR certificat IMAX, cei de la Sony se ocupa si de sunet.Noul Acoustic Multi Audio creeaza impresia ca sunetul vine chiar din ecran, ceea ce face dialogul sa para mai realist, ca si cum ai sta de vorba cu actorii in carne si oase.Panasonic GZ2000 OLEDConsiderat televizorul profesionistilor de la Hollywood, cel mai nou OLED de la Panasonic va fi singurul TV de pe piata care integreaza tehnologiile Dolby Vision si HDR10+ in acelasi timp.De ce ai avea nevoie de asa ceva? Pentru ca exista furnizori de continut care livreaza aceste formate. Adica chiar sunt optiuni pe care multi dintre noi le putem aprecia la justa valoare. Pentru o experienta cinematografica la tine acasa.Philips Kitchen Android TVNou nu inseamna neaparat mare si luminos in lumea televizoarelor. O inovatie chiar utila pentru noua generatie de utilizatori este cea promisa de Philips in TV-ul lor de 24 de inch cu sistem Android.Dimensiunile oarecum mici il fac perfect pentru bucatarie. Acolo unde i-e locul. Pentru ca microfoanele integrate iti perm ...citeste mai departe despre " OZN-urile din sufragerie. Ce televizoare tari vom vedea in 2019 " pe Ziare.com