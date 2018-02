Pamant 2.0. Computerele vor fi de un miliard de ori mai inteligente decat oamenii. O singura cale pentru a supravietui

Iar pentru a nu ramane in urma, vom fi nevoiti sa fuzionam cu computerele.Avand in vedere ritmul rapid in care stiinta si tehnologia evolueaza astazi, lucrurile se vor schimba fundamental in 20 de ani, a sustinut cunoscutul fizician si futurolog Michio Kaku la evenimentul care a avut loc saptamana aceasta in Dubai, potrivit Futurism.Astfel, cuvantul "computer" va disparea din dictionare pentru ca va deveni prea general. De la corpurile noastre pana la strazi, totul va fi un computer.Imprimarea 3D va transforma lumea si toti vom contribui la aceasta transformare. Vom fi capabili sa ne cream singuri hainele, pantofii, bijuteriile, orice.In viitor, a mai spus Kaku, vom vorbi cu tapetul, nu pentru ca ne-am pierdut mintile, ci pentru ca acesta va fi de fapt un ecran inteligent care ne va afisa orice informatie ii vom cere - peretii vor deveni smartphone-urile, laptopurile si televizoarele noastre.Tehnologia ne va ajuta sa facem shimb de ganduri si de idei la un nivel fara precedent, dar ne va crea si un sentiment de izolare si de singuratate.Pe de alta parte, barierele lingvistice vor disparea, deoarece vom purta lentile de contact care vor traduce instant discursul persoanei din fata noastra.Nu vom mai detine si nici macar nu vom mai conduce masini. Vom putea calatori fara prea multe bagaje pentru ca toate cele necesare le vom putea crea pe loc.Kaku crede ca ne indreptam spre un viitor complet diferit din punct de vedere socio-economic fata de ce am trait pana acum."Construim ceva ce eu numesc, 'capitalism perfect'", a spus el, concept descris ca "eliminarea intermediarului, eliminarea frictiunilor capitalismului", iar "castigatorul" va fi intreaga societate.Tinerete fara batranete"Inteligenta Artificiala ar putea sa ne dea ceva ce regii si reginele din trecut nu au putut niciodata sa cucereasca: procesul de imbatranire. Imbatranim si murim pentru ca acumulam erori. Dupa ce vom fi capabili sa comparam milioane de genomi de la persoane in varsta cu milioane de genomi de la persoane tinere, ...citeste mai departe despre " Pamant 2.0. Computerele vor fi de un miliard de ori mai inteligente decat oamenii. O singura cale pentru a supravietui " pe Ziare.com