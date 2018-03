Parintele WWW: Viitorul Internetului depinde de voi, utilizatorii. Implicati-va!

"Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube, insa ele sunt create de oameni si pot fi remediate de oameni", scrie Berners-Lee intr-o succesiune de postari pe Twitter , in contextul scandalului privind folosirea datelor private ale utilizatorilor Facebook de catre firma de consultanta Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania electorala din 2016 a lui Donald Trump Pentru a preveni repetarea unor situatii in care datele cu caracter personal ale oamenilor sunt folosite in moduri blamabile de diversi actori, este nevoie de mai multa responsabilitate din partea tuturor partilor implicate."Datele mele personale sunt ale mele si doar eu le pot controla. Daca ti s-a dat permisiunea sa folosesti aceste date intr-un anumit scop, foloseste-le doar in acel scop", continua Berners-Lee, adaugand ca o mare parte din cercetare in domenii ca stiinta si medicina depinde de astfel de date.Cel care in urma cu aproape trei decenii lansa WWW-ul, punand bazele Internetului pe care astazi il folosesc miliarde de oameni din intreaga lume, are un mesaj si pentru acestia din urma."Poate ca eu sunt cel care a inventat web-ul, dar voi sunteti cei care il faceti ceea ce este. Si de voi depinde sa construiti un web care sa ne reflecte sperantele si sa ne implineasca visurile mai mult decat sa ne amplifice temerile si sa ne adanceasca diviziunile", mai spune informaticianul britanic.What can web users do? Get involved. Care about your data. It belongs to you. If we each take a little of the time we spend using the web to fight for the web, I think we'll be ok. Tell companies and your government representatives that your data and the web matter. 7/9- Tim Berners-Lee (@timberners_lee) March 22, 2018"Implicati-va. Aveti grija de datele voastre personale. Va apartin. Daca fiecare dintre noi foloseste o parte din timpul petrecut pe Internet pentru a lupta pentru Internet, cred ca vom fi in regula. Spuneti-le companiilor si Guvernului ca datele voastre si Internetul conteaza", ii indeamna Berners-Lee pe utilizatori.In ceea ce-l priveste pe fondatorul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg , Berners-Lee crede ca acesta poate rezolva criza in centrul careia se afla compania sa, dar avertizeaza ca nu va fi usor, fii ...citeste mai departe despre " Parintele WWW: Viitorul Internetului depinde de voi, utilizatorii. Implicati-va! " pe Ziare.com