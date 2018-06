Parlamentul a adoptat legile GDPR. Institutiile de stat scapa mai ieftin decat privatii, daca incalca noile norme de protectia datelor

Ca sa armonizeze legislatia nationala cu prevederile GDPR, statul roman a creat doua legi.Prima - adica cea initiata de Ministerul Afacerilor Interne toamna trecuta si al carei rol era sa abiliteze Autoritatea Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sa aplice GDPR - a fost adoptata la finele lunii mai si promulgata prin decret de Klaus Johannis doua saptamani mai tarziu.Abia miercuri, pe 27 iunie, a fost insa adoptata de Senat, ca for decizional, cea de-a doua lege de armonizare a legislatiei nationale cu GDPR. Intarzierea adoptarii acestei legi a fost cauzata, in principal, de faptul ca ea a fost neclar formulata si initiata foarte tarziu - adica abia in primavara acestui an - de ministrul de Interne, Carmen Dan, (din postura sa de deputat) si de senatorul Serban Nicolae.Prea putin analizat, acest al doilea proiect de lege risca, inca de la bun inceput, sa le creeze probleme grave multora dintre companiile care prelucreaza date cu caracter personal.Mai exact, din cauza ca era insuficient documentat, in loc sa faciliteze implementarea GDPR, proiectul prevedea aplicarea unor masuri care ar fi blocat activitatea multor companii, printre care cele de asigurari, dar si spitalele private.In plus, acelasi proiect de lege risca sa-i transforme in infractori pe privatii care folosesc autentificarea pe baza de scanare a retinei sau pe baza de amprenta digitala.Amenzi drastice la privat, dar statul scapa mai ieftinDin fericire - datorita presiunilor companiilor private si in urma negocierilor din comisiile Camerei Deputatilor - parte dintre articolele proiectului de lege au fost reformulate, astfel incat actul normativ sa nu impiedice desfasurarea activitatii mediului de afaceri. Din pacate, n-au fost modificate toate prevederile inechitabile din textul proiectului."Vorbim despre legi foarte tehnice, cu cuantumuri ale amenzilor prevazute per abatere. De fapt, in cazul celor mai multe dintre abateri, amenda maxima pe care o va putea primi o institutie (de stat - n.red.) nu va fi nici macar de 200.000 lei, ci de numai 100.000 lei", a declarat pentru Ziare.com deputatul PNL Pavel Popescu, referindu-se la forma in care legea initiata de Carmen Dan si Serban Nicolae a fost a ...citeste mai departe despre " Parlamentul a adoptat legile GDPR. Institutiile de stat scapa mai ieftin decat privatii, daca incalca noile norme de protectia datelor " pe Ziare.com