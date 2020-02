Parlamentul European a adoptat o rezolutie pentru ca robotii sa nu ajunga sa ia decizii pentru oameni

Practic, europarlamentarii cer Comisiei sa tina pasul cu dezvoltarea tehnologiei si sa se asigure ca nu se va ajunge in situatia ca inteligenta artificiala sa ia decizii pentru vietile oamenilor."Parlamentul apreciaza potentialul proceselor decizionale automatizate de a le oferi consumatorilor servicii inovatoare si mai bune, inclusiv servicii digitale noi, cum ar fi asistentii virtuali si robotii de chat.Totusi, atunci cand interactioneaza cu un sistem care automatizeaza luarea deciziilor, consumatorii ar trebui sa fie informati corespunzator despre modul sau de functionare, despre cum pot sa contacteze un om cu putere de decizie si despre cum pot fi verificate si corectate deciziile sistemului", se arata intr-un comunicat PE trasmis Ziare.com.Aceste sisteme ar trebui sa utilizeze doar seturi de date de inalta calitate si impartiale, precum si "algoritmi explicabili si obiectivi", conform rezolutiei.De asemenea, consumatorii ar trebui sa poata solicita evaluarea umana si rectificarea deciziilor automatizate definitive si permanente si sa fie stabilite structuri de evaluare pentru a corecta eventualele greseli."Oamenii trebuie sa poarte intotdeauna raspunderea finala si sa poata revoca deciziile adoptate in contextul unor servicii profesionale, precum profesiile medicale, juridice si contabile, precum si serviciile bancare", subliniaza deputatii.Parlamentul solicita o schema de evaluare a riscurilor in cazul inteligentei artificiale si a proceselor decizionale automatizate si o abordare comuna a UE, care sa contribuie la asigurarea beneficiilor acelor procese si la reducerea riscurilor in intreaga UE.Norme de siguranta pentru cetateniDeputatii europeni cer Comisiei sa prezinte propuneri pentru a adapta normele de siguranta ale UE pentru produse, astfel incat sa existe garantia ca utilizatorii si consumatorii sunt informati in legatura cu modul de utilizare a acestor produse si sunt protejati de vatamari, iar in acelasi timp producatorilor le sunt clare obligatiile care le revin.Ei dau ca exemplu directivele privind echipamentele tehnice si siguranta jucariilor, dar si directiva privind raspunderea legala pentru produsele cu defect, adoptata acum mai mult de 30 de ani.Conform legislat ...citeste mai departe despre " Parlamentul European a adoptat o rezolutie pentru ca robotii sa nu ajunga sa ia decizii pentru oameni " pe Ziare.com