Peste 10.000 de domenii ".ro" vor fi sterse azi si maine. Cum afli daca si tu risti sa ramai fara domeniu

Miercuri, MCSI a anuntat ca, incepand din ziua urmatoare, Registrul de Domenii.ro (RoTDL) va incepe sa stearga domeniile pentru care nu s-a platit serviciul de mentenanta anuala, introdus in acest an. In urma stergerii, proprietarul restantier isi pierde drepturile asupra domeniului de Internet, care poate fi, ulterior, inregistrat de oricine altcineva.Potrivit datelor comunicate de MCSI la solicitarea Ziare.com, azi urmeaza sa fie sterse 8.800 nume de domenii ".ro". In plus, "in data de 31.08.2018 se vor sterge aproximativ 1.600 de domenii. 'Ro'", ne-a mai informat MCSI.Acelasi minister informeaza ca peste un sfert de milion de domenii cu extensia ".ro" ar putea fi sterse, in perioada urmatoare, in cazul in care propritarii lor nu isi achita taxa de mentenanta."Un numar de 252.000 de nume de domenii.ro au statusul PendingDelete, ceea ce reprezinta numarul total de nume de domenii care pot expira daca nu se vor reinnoi. Domeniile pentru care nu a fost achitata mentenanta anuala vor fi sterse incepand cu data de 30 august, in fiecare zi, in functie de data de expirare a fircarui nume de domeniu", a comunicat MSCI intr-un raspuns formulat la solicitarea Ziare.com.Data pana la care trebuie platite taxele de mentenanta a unui domeniu ".ro" depinde de data la care a fost acesta infiintat. Spre exemplu, unii dintre proprietari pot primi o perioada de gratie de 3 luni. Metodologia de calcul a termenelor limita de plata a taxelor de mentenanta este afisata pe siteul RoTLD.In cazul in care proprietarul nu plateste taxa anuala de mentenata, domeniul nu i se sterge automant, in cateva zile. In schimb, domeniului i se aloca statusul de "Pending Delete". Iar asta inseamna, de fapt, ca domeniul devine nefunctional, vreme de 90 de zile, inainte de a fi sters.In cazul in care proprietarul isi administreaza efectiv domeniul, va vedea ca acesta nu functioneaza si va avea suficient timp sa isi plateasca taxa anuala de mentenanta (in valoare de doar 12 euro plus TVA, pentru domeniile administrate prin ICI Registar de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica Bucuresti).Cu adevarat afectati de introducerea taxei anuale de mentenanta vor fi, insa, spe