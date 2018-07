Philips, Asus, Pioneer si D&M, amendate cu 111 milioane de euro de Comisia Europeana

Decizia judecatoreasca impotriva Philips, Asus, Pioneer si Denon&Marantz a fost luata dupa o ancheta ampla a Comisiei Europene, care a durat 17 luni.CE vrea astfel sa puna capat practicilor de vanzare online, precum restrictionarea preturilor in functie de nationalitatea sau locatia cumparatorilor, scrie Reuters.Investigatia a inceput in luna februarie a anului trecut si face parte dintr-un total de trei astfel de anchete, ce acopera 15 companii din domeniul electronic.Cele 4 firme amendate marti au restrictionat abilitatea retailerilor online de a-si fixa propriile preturi pentru produse precum electrocasnice de bucatarie, calculatoare sau produse hi-fi (High fidelity/produse audio), impunand preturi fixe sau minime, potrivit UE.De asemenea, despre compania Pioneer s-a descoperit ca limita posibilitatea retailerilor de a vinde in afara tarii. Astfel, a dus la practici ilegale in 12 state membre ale UE, inclusiv Franta, Germania, Olanda si UK, potrivit Comisiei, care a adaugat ca si alte companii s-au angajat in astfel de practici in una sau doua tari din UE."Ca urmare a actiunilor acestor patru companii, milioane de consumatori europeni s-au confruntat cu preturi mai mari la electrocasnice de bucatarie, uscatoare de par, notebook-uri, casti sau alte produse", a spus Margrethe Vestager, comisar european pentru Concurenta.Asus a fost amendata cu 63,5 milioane de euro, Philips cu 29,8 milioane euro, Pioneer - 10,2 milioane euro, iar D&M - 7,7 milioane euro.Toate cele 4 companii au recunoscut ca sunt vinovate, astfel incat amenzile primite sa fie reduse cu 40-50%.Ultimele amenzi aplicate de CE firmelor europene si din Asia ar putea sa ii ofere un avantaj presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in intrevederea pe care o are programata cu presedintele american Donald Trump in Washington, miercuri. Asta in contextul in care Trump s-a plans in trecut ca UE trateaza nedrept SUA.Juncker se duce "vesel si relaxat" la intalnirea cu TrumpJuncker s-a consultat cu mai multi lideri europeni, printre care Merkel si Macron, inaintea intalnirii cu TrumpO alta investigatie declansata de UE vizeaza Valve Corp, Bandai Namco, Capcom Focus Home, ...citeste mai departe despre " Philips, Asus, Pioneer si D&M, amendate cu 111 milioane de euro de Comisia Europeana " pe Ziare.com