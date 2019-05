Dispozitivul poate functiona pana la opt ore, iar inventatorii spun ca este solutia perfecta pentru cladirile cu sisteme centralizate de incalzire si racire, cand este dificil sa setezi o temperatura care sa multumeasca pe toata lumea.In plus, spun oamenii de stiinta de la Universitatea din California - San Diego, utilizatorii vor folosi mai putin aerul conditionat vara si vor avea nevoie de mai putina caldura pe timpul iernii, noteaza Daily Mail.Banda este prevazuta cu un plasture format dintr-un aliaj care foloseste electricitatea pentru a crea o diferenta de temperatura, invelit cu un material elastic care functioneaza ca un conductor termic si conectat la o baterie externa.Atunci cand a fost testat pe o persoana la temperaturi ambientale care au variat intre 22 si 36 de grade Celsius, dispozitivul a reusit sa mentina o temperatura constanta de 32 grade Celsius."Acest tip de dispozitiv iti poate imbunatati confortul termic personal fie ca te afli in trafic intr-o zi calduroasa, fie ca este prea frig in birou", spune profesorul Chen, autorul studiului.Potrivit acestuia, utilizarea plasturelui poate insemna facturi mai mici pentru energia electrica si pentru caldura.Dispozitivul consuma in jur de 26 Wh in timpul unei zile calduroase obisnuite, iar cand vremea este caniculara consumul poate ajunge la 80 Wh, deci cam ca un laptop. Singurul neajuns sunt costurile de productie, care pot ajunge la cateva sute de euro, iar cercetatorii estimeaza ca este nevoie de 144 de plasturi pentru a crea o vesta. Cercetarile continua in vederea gasirii unor alternative mai ieftine.C.S. ...citeste mai departe despre " Plasturele care pune capat certurilor privind temperatura din birou " pe Ziare.com