Posesorii de iPhone trebuie sa stie acest lucru important despre codul de securitate

In America, politistii se intrec sa achizitioneze o tehnologie relativ ieftina - GrayKey - pentru a debloca dispozitivele iPhone. GrayShift este compania care o produce si promite sa sparga orice cod de pe iPhone-ul tau.In unele cazuri, GrayKey este capabila sa deblocheze un iPhone in doua ore. Intr-adevar, parolele cu sase cifre necesita mai mult timp. Pentru acestea, cateodata, sunt necesare si trei zile.Optiunea de criptare este valabila pe iPhone din septembrie 2014. In teorie, asta inseamna ca telefonul tau este protejat de parola si nimeni nu poate avea acces la el, doar daca iti ghiceste codul.Aceasta schimbare a dat nastere unui conflict intre FBI si Apple . In 2016, FBI a cerut unui judecator sa ii forteze pe cei de la Apple sa deblocheze iPhone-ul teroristului din San Bernardino.