Premiera pe piata telefoanelor inteligente. Ar putea fi lansat primul smartphone cu trei camere foto

Indiciile incluse in invitatia de presa, pe care sunt desenate trei cercuri, par a sustine informatiilor neoficiale aparate in ultima perioada.La evenimentul de la Paris, compania chinezeasca va lansa trei modele noi: P20, P20 Plus si P20 Lite. Intre cele trei telefoane vor exista diferente la nivelul dotarilor tehnice, al marimii ecranului si al bateriei.Ramane de vazut daca sistemul foto cu trei camere va fi disponibil doar pe modelul P20 Plus, care ar trebui sa fie si cel mai mare din cele trei, sau va fi implementat si pe celelalte doua smartphone-uri.Inca nu se stie clar cum va functia cea de a treia camera foto. O varianta ar fi ca in urma procesarii imaginilor obtinute de cele trei camere, sa rezulte fotografii la o rezolutie foarte mare si sa poata fi posibila fotografierea cu 5X zoom optic.