Pretul celui mai tare telefon Samsung e imens. Unde il gasesti daca vrei sa-l cumperi

Samsung Galaxy S9 a fost anuntat in Barcelona pe 25 februarie. E mai scump decat modelul de anul trecut, dar are si o camera foto mult mai buna.Totodata, are cateva noutati remarcabile pe care le-ai putea lua in calcul daca vrei sa-ti schimbi telefonul. Din fericire, pentru schimbare, Samsung Galaxy S9 e deja listat la precomanda de Orange, Vodafone si eMAG.Specificatii Samsung Galaxy S9: sunt doua versiuni, cu ecran de 5,8 inci si 6,2 inci. Au acelasi procesor cu opt nuclee, Qualcomm sau Exynos, folosesc camere de 12 megapixeli, iar ecranul este S-AMOLED. Diferenta e ca Galaxy S9 Plus are 6GB de memorie RAM (pe cand Galaxy S9 are doar 4GB) si Galaxy S9 Plus are camera duala. Ambele au 64 sau 256GB spatiu de stocare si suporta card microSD de pana la 400GB.