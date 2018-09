Pretul noului iPhone de top ar putea depasi 1.000 de dolari

Capitalizarea de piata a Apple a depasit 1.000 de miliarde de dolari, iar compania trebuie sa sustina cresterea veniturilor generate de iPhone, chiar daca cererea pentru smartphone-uri se aplatizeaza, transmite Reuters.Noul model de top al Apple ar urma sa aiba un ecran edge-to-edge de 6,5 inchi (16,5 cm) si se va numi iPhone X Plus sau Max. Telefonul ar putea avea un ecran OLED cu culori mai bogate, iar analistii de pe Wall Street tintesc un pret de 1.049 sau 1.099 de dolari, fata de pretul de 999 de dolari al iPhone X.Un al doilea telefon cu ecran OLED de 5,8 inchi, numit probabil iPhone Xs, ar urma sa fie similar cu iPhone X, dar cu un procesor imbunatatit.Analistii sunt intrigati cel mai mult de al treilea model, cu ecran de 6,1 inchi, posibil numit iPhone 9. Dispozitivul cu ecran mare ar putea include tehnologia mai ieftina LCD, dar sa arate mai mult ca modelele iPhone X si iPhone 8 de anul trecut, care la randul lor seamana cu iPhone 6 din 2014.Reprezentantii Apple au refuzat sa comenteze.Acest profil ar putea atrage clientii atenti la preturi care vor dori sa isi schimbe telefoanele vechi de trei-patru ani, a spus Hal Eddins, economist sef la Capital Investment Counsel, companie care detine actiuni la Apple.Unii analisti anticipeaza un pret de 699 de dolari pentru iPhone 9, dar Rod Hall, analist la Goldman Sachs , anticipeaza un pret de 849 de dolari, o crestere semnificativa pentru un dispozitiv din gama medie."Avand in vedere cererea peste asteptari pentru iPhone X din aceasta vara, ne indoim ca Apple va tinde spre preturi mai mici", a scris Hall intr-o nota adresata clientilor. Samsung Electronics are putine modele care costa la fel de mult ca telefoanele Apple, majoritatea telefoanelor din gama find formata din modele mai ieftine."Apple nu a concurat niciodata cu preturile", a spus Josh Blechman, director pentru piete de capital la firma Exponential ETFs, care detine actiuni Apple.Pe langa modelele noi, Apple ar urma sa prezinte o optiune de culoare aurie pentru cele doua telefoane noi cu ecrane OLED, o versiune noua de casti wireless cu incarcare wireless si o versiune noua pentru Apple Watch, cu un ecran mai mare.De asemenea, compania ar urma sa lanse ...citeste mai departe despre " Pretul noului iPhone de top ar putea depasi 1.000 de dolari " pe Ziare.com