Prima reactie a Huawei dupa ce a fost pusa sub acuzare in SUA

De asemenea, compania respinge si acuzatiile impotriva directoarei financiare a grupului, Meng Wanzhou, arestata in Canada la cererea anchetatorilor americani.Statele Unite au anuntat, luni, o lunga lista de capete de acuzare impotriva lui Meng, dar si a grupului, in doua dosare care risca sa creasca tensiunile dintre Washington si Beijing, scrie BBC.Departamentul american al Justitiei a dezvaluit 13 capete de acuzare, printre care frauda bancara, obstructionarea justitiei dar si furt de tehnologie.Intr-o declaratie de presa, Huawei a precizat ca este "dezamagita sa afle despre acuzatii".Compania subliniaza ca nu a comis niciuna dintre infractiunile de care este acuzata si respinge si acuzatiile formulate la adresa lui Meng.In declaratie se mai evidentiaza ca acuzatiile de furt au facut deja obiectul unui proces civil, in care un juriu a constatat ca nu exista "nici daune, nici comportament rau intentionat".